Nu al ravotten op speelplein De Walnoot 11 mei 2018

De officiële inhuldiging vindt pas zondag plaats tijdens de kermis, maar nu al spelen en ravotten kinderen op het vernieuwde speelplein De Walnoot in Ressegem.





Er werd de afgelopen maanden door de technisch dienst hard gewerkt om dit speelpleintje opnieuw in orde te brengen. "Dat was nodig", zegt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld). "De speeltoestellen werden al een aantal keer hersteld, maar door vandalisme zat dat er niet meer in. Daarom werd het speelpleintje heraangelegd en ingericht met nieuwe speeltuigen. Hopelijk toont men deze keer wel respect voor de inspanningen van de gemeente zodat de kinderen van Ressegem nog lang kunnen genieten van het speelpleintje." (FEL)