Nog slechts drie maximumsnelheden vanaf 7 januari Frank Eeckhout

28 december 2018

12u48 0 Herzele Op alle Herzeelse wegen gelden vanaf 7 januari nog slechts drie maximumsnelheden: 20, 30 of 50 km per uur.

“Het wordt even aanpassen voor de automobilisten, maar dankzij deze nieuwe maatregel wordt Herzele opnieuw een stuk veiliger voor alle weggebruikers”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld). Deze nieuwe regels worden aangeduid op grote informatieborden op de invalswegen van de gemeente en aan de hand van zoneborden bij het in- en uitrijden van een bepaalde snelheidszone. De gemeenteraad keurde het januarizonaal snelheidsplan ondertussen goed. Vanaf gelden in politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem uniforme snelheidsregel.

Het principe is eenvoudig: eens een bestuurder een zonebord passeert, houdt de bestuurder zich aan de snelheid die erop aangegeven staat (30 of 50 kilometer per uur) tot wanneer hij/zij een nieuw bord tegenkomt dat aangeeft dat hij/zij in een andere zone binnenrijdt met een andere maximum snelheid, of tot wanneer de bestuurder een verkeersbord tegenkomt dat aangeeft dat hij/zij een woonerf binnenrijdt (20 kilometer per uur).