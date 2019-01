Nieuwjaarsreceptie met Vuile Mong

in ‘t Uilekot Frank Eeckhout

08 januari 2019

13u27 1 Herzele Vzw ‘t Uilekot en Climaxi Z.O.-Vlaanderen nodigen op zaterdag 12 januari vanaf 20 uur sympathisanten, leden en vrijwilligers uit op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ‘t Uilkekot.

Tijdens de receptie blikken de twee vzw’s kort terug op het voorbije jaar en geven ze een woordje uitleg bij de plannen voor het nieuwe jaar. Aansluitend om 21 uur is er het concert van Mong, Tamara en De Illustratie. Officieel heten ze ‘De Illustratie’, maar noem ze gerust ‘Vieze Gasten’, zeker als je er Vuile Mong voor zet. Ooit was zijn hobby zijn werk, maar sinds hij officieel op pensioen is, kan je stellen dat zijn werk weer zijn hobby is geworden. Zijn dochter Tamara doet mee met de zang.