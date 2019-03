Nieuwe zoogdierenwerkgroep in Herzele Frank Eeckhout

05 maart 2019

11u58 2 Herzele Natuurpunt Herzele zoekt vanaf mei enthousiaste vrijwilligers die mee aan de wieg willen staan van een zoogdierenwerkgroep in Herzele.

“Met onze zoogdierenwerkgroep willen we een aanspreekpunt zijn voor mensen die vragen hebben rond zoogdieren. We denken daarbij aan de vos, marter en vleermuizen. Daarnaast hebben we helpende handen nodig voor een aantal specifieke projecten. Naast de nestkastenmonitoring starten we met een inventarisatie van de eikelmuis door middel van sporenbuizen. Dit omvat zowel het maken van deze buizen, het plaatsen op locatie en de opvolging ervan. Ook bij de wintertelling van vleermuizen de inventarisatie in de zomer met batdetectors kunnen we hulp gebruiken. En helpende handen bij het organiseren van onze activiteiten zijn ook meer dan welkom", laat Frederik Dierickx weten.

Interesse? Mail naar info@natuurpuntherzele.be of bel naar 0473/48.34.74.