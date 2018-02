Nieuwe voetwegel om (uitgestelde) werken aan Vierwegen te omzeilen 23 februari 2018

02u51 0 Herzele Herzele legt een nieuwe voetwegel aan tussen de Provinciebaan en de Beekstraat zodat voetgangers en fietsers de wegenwerken aan kruispunt de Vierwegen kunnen vermijden.

"De werken aan het kruispunt gingen normaal maandag van start, maar door de vrieskou wordt de start nu uitgesteld tot maandag 5 maart. In afwachting van die werken leggen we naast de parking van warenhuis Aldi al een voetweg aan. Een deel van die voetweg bestond al, maar liep dood in een weide. Nu trekken we die verder door de weide. Ter hoogte van de beek komt een houten brug zodat alle zwakke weggebruikers op een veilige manier van de Provinciebaan naar de Stationsstraat kunnen. Heel wat voetgangers en fietsers doen dat nu via kruispunt de Vierwegen. Ook na de aanleg van het kruispunt blijft de voetweg behouden. Daardoor kunnen voetgangers en fietsers die uit de wijk of de van de Provinciebaan in Hillegem komen het kruispunt niet meer te gebruiken wat de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komt", meent schepen van Openbare Werken Jan Van Damme. De voetweg zal normaal maandag in gebruik worden genomen. De werken aan kruispunt De Vierwegen zullen normaal negen maanden duren. (FEL)