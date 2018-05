Nieuwe speelplaats voor leerlingen VBS Borsbeke 26 mei 2018

In de Vrije basisschool van Borsbeke stond het schooljaar in het teken van het vernieuwen en attractiever maken van de beide speelplaatsen. "De groene droom krijgt steeds meer vorm", zegt directeur Karlien Teirlinck. "De meeste speeltuigen zijn geplaatst, al het groen is aangeplant en het langverwachte kunstgras werd geleverd en geplaatst. Het geduld van de jonge kinderen werd eindelijk beloond. Er kan weer naar hartenlust gespeeld worden. Dit project werd mogelijk door de hulp van heel wat vrijwilligers, ouders en de kinderen zelf, die ook heel wat werk voor hun rekening namen." Benieuwd naar het resultaat? Zondag om 14 uur wordt de vernieuwde speelplaats officieel geopend tijdens de opendeurdag van de school. (FEL)