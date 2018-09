Nieuwe schoolbus voor GO! Campus Herzele Frank Eeckhout

07 september 2018

09u20 4

De leerlingen van GO! campus Herzele worden voortaan rondgevoerd met een nieuwe bus.

"De start van het schooljaar brengt steeds nieuwigheden met zich mee. Op GO! Campus Herzele vieren ze de start van het schooljaar met een nieuwe schoolbus. De oude schoolbus was aan vervanging toe en Scholengroep 20 twijfelde dan ook niet om te investeren in de bereikbaarheid van de campus", zegt waarnemend directeur Els Heirweg.

Op de tonen van 'De wielen van de bus' wachten de leerlingen nerveus op de komst van hun nieuwe schoolbus. Het geronk van de schoolbus doet alle buspetjes in de juiste richting wijzen, de stuurtjes van de leerlingen gaan in de lucht en daar komt de bus. De directeur van basisschool De Trampoline mag de sleutels ontvangen uit handen van de algemeen directeur, Isabelle Truyen.