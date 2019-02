Nieuwe Ressegemse damesvoetbalploeg krijgt 84 (!) goals tegen in één weekend KOEN MOREAU

03 februari 2019

18u25 3 Herzele Dat alle begin moeilijk is, bewijst de gloednieuwe damesvoetbalploeg VC Herzele-Ressegem intussen al dertien wedstrijden op rij. Het voorbije weekend incasseerde de ploeg tijdens twee wedstrijden tegen de buren uit Borsbeke 84 goals. Elke twee minuten ging er dus een bal tegen de netten.

Ondanks veel goede moed, veel inzet, veel kameraadschap en een opperbeste sfeer kleurt het scorebord bij VC Herzele-Ressegem wedstrijd na wedstrijd bloedrood. Uitslagen van 18-0, 20-0 en 22-0 waren tot nu toe geen uitzondering voor de gloednieuwe damesvoetbalploeg. In het klassement van derde provinciale C voor vrouwen in Oost-Vlaanderen draagt de ploeg al een hele poos met brio de rode lantaarn. Een unicum zijn het aantal tegengoals nochtans niet. Gelijkaardige cijfers worden momenteel ook opgetekend bij de damesploeg van KSV Geraardsbergen, maar ook Jong Geraardsbergen verloor met 0-30 tegen leider Borsbeke.

Die fel uiteenlopende uitslagen verbleken echter in het niets bij pandoering die de damesploeg van Ressegem het voorbije weekend kreeg in de dorpsderby tegen de andere Herzeelse ploeg KVC De Toekomst – De Zebra’s uit Borsbeke. Die eveneens nieuw opgerichte ploeg telt heel wat talentrijke speelsters, onder meer afkomstig van Eendracht Aalst, en steekt momenteel met kop en schouders boven de andere ploegen uit in het klassement.

Goal om de 2 minuten

Het niveauverschil voor de wedstrijd vrijdagavond en voor de terugwedstrijd zondagnamiddag was daardoor wel heel erg groot. Vrijdagavond moesten de dames van Ressegem liefst 37 goals incasseren en zondagnamiddag kwamen er daar nog eens 47 - gemiddeld om de 1 minuut en 55 seconden een goal - bovenop. In een weekend verdubbelde het aantal tegengoals nagenoeg waardoor intussen al 223 ballen de netten van de Ressegemse keeper raakten. Tegenscoren gebeurde niet. De eindscores waren dus 37-0 en 0-47.

“Onze damesploeg is iets volledig nieuw en we tellen een aantal speelsters die nog nooit voetbal speelden. Het verhaal achter de cijfers is dus genuanceerder”, vertelt voorzitter Danny Van Melkebeke. De dames twijfelden ook lange tijd of ze wel zouden starten in de competitieve reeksen, maar waagden toch de sprong. “De resultaten zijn er niet, maar ze amuseren zich en dat is veruit het voornaamste op dit moment”, luidt het nog. Bestuurslid Danny Coppens deelt die mening. “Het resultaat is niet onbelangrijk, maar deelnemen is nog altijd belangrijker dan winnen”, besluit die.

Volgend seizoen wordt in elk geval werk gemaakt van een bredere kern. “Verschillende dames contacteerden ons om aan zich aan te sluiten, maar extra geïnteresseerden zijn altijd welkom.”