Nieuwe oproep voor buurtprojecten in De Kanteling Frank Eeckhout

16 januari 2019

13u58 5 Herzele Bij een bezoek aan leefboerderij De Kanteling in Woubrechtegem lanceerden de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe oproep naar ‘Buurten op den Buiten’. “Initiatieven die de sociale cohesie versterken, kunnen hun kandidatuur indienen voor financiële steun", laat Erika Racquet van de KBS weten.

Leefboerderij De Kanteling werd niet toevallig gekozen om de oproep naar ‘Buurten op den Buiten’ te lanceren. “Vorig jaar kreeg De Kanteling een financieel duwtje in de rug voor de opstart van de samentuin via ‘Buurten op den Buiten’, een initiatief dat trouwens steun geniet van Vlaams minister Joke Schauvliege", zegt Erika Racquet. De minister ging dan ook graag op de uitnodiging in om kennis te maken met de werking van De Kanteling.

Vzw Leefboerderij De Kanteling is een dagbesteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking die houden van zinvolle activiteiten binnen een groen kader. “Bij ons komen (jong)volwassenen met een zorg- en ondersteuningsvraag, die interesse hebben in dieren, tuinieren en het onderhouden van natuur. Het programma wordt gemaakt op basis van de mogelijkheden en interesses van elke persoon. We begeleiden de activiteiten en leveren ondersteuning op maat, waarbij we vooral inzetten op de talenten van onze deelnemers. We bieden hen de kans om kennis te maken met arbeidsgerichte taken, zonder dat er tijds- of prestatiedruk is", vertelt initiatiefneemster Sylvia Goossens.

In het voorjaar van 2018 werd daar een samentuin aan toegevoegd. “Daar kweken buurtbewoners, vrijwilligers en lagereschoolkinderen uit de buurt groenten, fruit en kruiden, bijgestaan door experts van Velt vzw en medewerkers van De Kanteling. Deze samenwerking bevordert de kwaliteit van de samenleving hier in de buurt", ervaart Sylvia.

Tot 1 april zijn kandidaturen van alle soorten initiatieven, die de sociale contacten in een landelijk dorp of buurt versterken, welkom. “De aanleg van een speeltuin, de inrichting van een ontmoetingsplek, een sportief evenement, een winters festival of een zomerse burenwandeling... de mogelijkheden zijn legio. De steun bedraagt maximum 5.000 euro per project", voegt Erika Racquet daar nog aan toe.

Alle informatie is te vinden op de www.kbs-frb.be en www.vlm.be.