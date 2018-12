Nieuwe kleedruimtes en sanitair op voetbalveld in de Tramzate Frank Eeckhout

03 december 2018

17u55 0 Herzele De gemeenteraad heeft het licht op groep gezet voor de bouw van nieuwe kleedkamers en het vernieuwen van het sanitair op het voetbalveld aan de Tramzate.

Naast sportpark De Steenoven in de Kerkkouter en sportpark De Vrede in de Pastorijstraat in Borsbeke krijgt nu ook sportpark De Tramzate meer en meer vorm. “Eerder kregen we al de sporthal in de Sint-Rochusstraat in erfpacht en konden we het gebouw dankzij twee subsidies van Sport Vlaanderen grondig renoveren. Vorig jaar kochten we ook het aanpalende speelbos en de terreinen waarop voetbalclub VC Herzele-Ressegem actief is. De huidige infrastructuur op die terreinen is echter niet meer van deze tijd. Renoveren bleek geen goede optie en dus kiezen we voor nieuwe kleedruimtes en nieuw sanitair", zegt schepen van Sport Stefaan Lauwaert (Open Vld).

De kostprijs van het project wordt geraamd op 550.000 euro. SOLVA werd aangesteld als bouwheer en ging akkoord om het tegoed van ongeveer 350.000 euro, dat de gemeente Herzele op de rekening-courant heeft bij de intercommunale, te investeren in dit project. “Op dit moment worden er al heel wat sporten beoefend in sportpark De Tramzate, waaronder turnen en dans in de sporthal en voetbal op de buitenterreinen. Ook de sportrichting van het GO! Onderwijs maakt al gebruik van de infrastructuur. In toekomst is het de bedoeling dat nog meer scholen, sporttakken en sportclubs terecht kunnen in het sportpark", geeftt Lauwaert nog mee.