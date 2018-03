Niet dragen gordel kost man bijna 500 euro 01 maart 2018

K. H. (35) uit Herzele stond gisteren terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij op 15 april vorig jaar in Zottegem zonder veiligheidsgordel achter het stuur werd betrapt. De man was daarbij ook niet aan zijn proefstuk toe. "Een vergetelheid", vertelde hij. De politierechter legde hem een geldboete van 160 euro op, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij. (TVR)