Netwerkevent voor alle bedrijven en handelszaken van Herzele Frank Eeckhout

25 februari 2019

19u05 0 Herzele Het gemeentebestuur van Herzele nodigt alle bedrijven en handelszaken op grondgebied Herzele op zondag 3 maart uit voor een netwerkevent in De Steenoven.

“Het is de bedoeling om met elkaar op een informele manier kennis te maken”, legt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld) uit. “We organiseren een interactieve brainstorm over lokale economie in onze gemeente en de rol van het lokaal bestuur. Er is ook aandacht voor onze nieuwe bedrijvengids en voor Joyn, de digitale klantenkaart waarmee al een aantal Herzeelse handelaars en bedrijven werken.” Het netwerkevent start om 10 uur met een ontbijt. Inschrijven kan via mail naar kmo@herzele.be of op het 053/60.70.84.