Nestkastjes en bijenhotels bouwen voor en met kinderen Frank Eeckhout

25 januari 2019

14u15 0 Herzele Natuurpunt Herzele bouwt op zaterdag 9 maart nestkastjes en bijenhotels met en voor de kinderen.

“Omdat we elk kind één nestkastje en één insectenhotel laten bouwen, vragen we om nu al in te schrijven zodat we onze materialen op tijd kunnen aankopen. De deelname is volledig gratis en wij zorgen voor het nodige bouwmateriaal en werkgerief", laat Natuurpunt weten. De cursus vindt plaats in Natuur.huis in de Ransbeekstraat in Sint-Antelinks en start om 14 uur. Het einde is voorzien om 17 uur. Ook de ouders zijn welkom.