Natuurpunt Herzele telt uilen Frank Eeckhout

07 december 2018

14u37 0 Herzele Medewerkers van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Herzele trekken deze winter opnieuw het veld in via geluidsapparatuur uilentellingen uit te voeren.

Het doel van deze tellingen is om gegevens te bekomen over de uilenpopulaties in Herzele. “We stellen bijvoorbeeld vast dat het aantal steenuilen in nestkasten op 10 jaar tijd sterk gedaald is. Over de broedsels buiten de nestkasten is niets geweten en daarom voeren we een jaarlijkse telling via geluid uit. Hieruit bleek in 2000 dat 75 % van ons grondgebied door de steenuil bezet was, terwijl in 2018 nog slechts 53 % overbleef. We vermoeden dat de bosuil samen met de steenmarter verantwoordelijk is voor de afname van de steenuil. . De kerkuil doet het in Herzele daarentegen heel goed, met in de meeste kerken grote broedsels van 4 tot 6 jongen. De ringgegevens van onze uilen verschaffen veel info over verplaatsing en leeftijd", zegt Danny Schockaert.

De tellingen van de steenuil gebeuren in de vooravond tijdens de kerstperiode en in het voorjaar. Deze activiteiten worden uitgevoerd door een 25-tal vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn. “Deze geluiden kunnen ver dragen en misschien enige vragen bij de burgers oproepen. Geen nood, onze medewerkers zullen herkenbaar zijn aan een hesje met opdruk logo Natuurpunt", aldus Schockaert.