Nadine De Nayer beste kaarter in De Oude Brug Frank Eeckhout

23 juli 2018

Nadine De Nayer kroonde zich dit seizoen tot beste kaarter van café De Nieuwe Brug in Borsbeke. Het was de eerste keer dat Nadine deelnam aan de kaartcompetitie. De club telt momenteel 16 leden maar nieuwe leden zijn altijd welkom. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 7 september en eindigt in juni. De competitiewedstrijden vinden telkens plaats de eerste vrijdag van de maand.