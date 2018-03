Nacht van de steenuil 07 maart 2018

Natuurpunt Herzele organiseert op zaterdag 31 maart de Nacht van de steenuil. "Dat Herzele iets heeft met steenuilen is algemeen bekend. Veel van de inzichten over deze in Vlaanderen bedreigde vogelsoort werden bekomen door onderzoek hier ter plaatse. Om iedereen de kans te geven deze soort te leren kennen, neemt Natuurpunt Herzele deel aan de Nacht van de steenuil. Na een korte inleiding gaan we op stap met een aantal experten die door middel van het afspelen van de roep van de uil, zullen proberen hen te laten antwoorden", laat Danny Schockaert weten. De uilenwandeling start om 19 uur aan de kerk van Sint-Antelinks. Wapen je met een verrekijker, vogelgids, warme kledij en stevig schoeisel. Na de wandeling is er kans om wat bij te praten met een drankje. Bij de informatiestand kan je nog verder kennis maken met de bescherming en studie van de steenuil in Herzele. (FEL)