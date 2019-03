Na een voorbereiding van amper drie dagen: 12-jarige Yolanda kent pi tot 109 cijfers na de komma Frank Eeckhout

14u21 0 Herzele Leer zoveel mogelijk cijfers van het getal pi na de komma. Voor leerkracht wiskunde Lindsey De Lathouwer en haar leerlingen van de KAZ-klas in Herzele was het eens wat anders dan het traditionele huiswerk. Grote ogen van bewondering trok Lindsey toen een leerlinge 109 cijfertjes in de juiste volgorde zette.

“Ik wilde mijn leerlingen eens uitdagen en gaf hen drie dagen voor Pi-dag een opdracht mee naar huis: leer zoveel mogelijk cijfers van het getal pi na de komma. Zelf blokte ik er 100 uit het hoofd om geen mal figuur te slaan", lacht Lindsey De Lathouwer. Groot was haar verbazing toen de 12-jarige Yolanda Van Belle zo maar eventjes 109 cijfers na de komma aframmelde. “Ongelooflijk, vooral omdat ze dat doet in amper drie dagen. Het klaslokaal zat bomvol en af en toe zag ik dat Yolanda bibberde van de stress maar toch ging ze vlotjes voorbij de honderd", zegt Lindsey vol bewondering.

Yolanda Van Belle blijft rustig onder alle lofzangen van haar leerkracht en de directeur. “Na één dag kende ik al 50 cijfers uit het hoofd. Na twee dagen waren het al 80. Toen ik donderdag op school kwam wist ik er 109 uit het hoofd", zegt het meisje bescheiden. “Omdat ik het een leuke opdracht vind, wil ik elke dag wat extra cijfers bijleren. Momenteel weet zit ik aan 117.”

We nemen de proef op de som en laten Yolanda de uitdaging aangaan. Met een bibberende hand en zonder enige voorbereiding begint ze aan de opdracht. Tot 80 cijfers na de komma gaat het vlotjes. Dan moet de tiener eens nadenken. Even dreigt het fout te lopen maar ze corrigeert zelf haar fout. Op 102 blokkeert ze. We wijten het aan de stress en aan de aanwezigheid van onze camera. Toch blijft het een schitterende prestatie.