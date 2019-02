N-VA pleit voor camera's in en rond het station van Herzele Frank Eeckhout

20 februari 2019

15u17 0 Herzele Om het toenemend vandalisme aan banden te leggen, pleit N-VA voor camera’s in en rond het station van Herzele.

De laatste tijd wordt er opnieuw meer vandalisme vastgesteld aan het station van Herzele. “Niet alleen de wachtzaal moet het ontgelden, ook de afsluiting langs de sporen. Er ligt vaak stukgegooid glas op het perron en vorige week waren de fietsenstallingen het doelwit. Fietsen werden op de grond gegooid en stukgemaakt. Bovendien worden er niet alleen vernielingen en vandalisme vastgesteld, maar lopen de daders ook over de sporen en gooit men allerlei voorwerpen en afval op de sporen", zegt gemeenteraadslid Toon De Bock.

Deze problemen zijn helaas niet nieuw. “Het probleem van vandalisme aan het station sleept al jaren aan en wordt niet of verkeerd aangepakt. Door maatregelen die eerder werden genomen, werden de reizigers gestraft in plaats van de daders. Daarom pleiten wij volgende week op de gemeenteraad voor de installatie van camera’s in en om het station. Op die manier kunnen de daders makkelijker geïdentificeerd en gestraft worden en wordt de veiligheid van de reizigers en omwonenden gewaarborgd”, besluit De Bock.