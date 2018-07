Motorrijder komt om bij frontale crash 13 juli 2018

02u47 0 Herzele Een motorrijder uit Herzele is gisternamiddag op Steenweg in Sint-Maria-Lierde om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval.

De man kwam uit de richting van Brakel en was vermoedelijk op weg naar huis. Ter hoogte van restaurant de stille droom liep het rond 16.30 uur fout. Twee wagens die in de richting van Brakel reden waren een inhaalmanoeuvre aan het uitvoeren toen de eerste wagen de motorrijder plots opmerkte. Hij kon nog uitwijken, maar zijn achterligger kon dat niet meer en kwam frontaal in aanrijding met de man. De klap was bijzonder hevig en beide voertuigen belandden drie meter lager in een maïsveld. De man was op slag dood. De bestuurster van de auto en haar passagier konden zelf nog uit het voertuig kruipen en raakten lichtgewond. Omdat de vrouw drie maanden zwanger was werd ze ook naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar haar toestand is verder onduidelijk. Buurtbewoners waren enorm geschrokken van de zware klap. "Er wordt hier soms enorm hard gereden, maar de motorrijder had geen schijn van kans, vrees ik", zegt een buurtbewoner. De Steenweg was urenlang afgesloten voor het verkeer. Pas rond 20.00 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt. (KBD)