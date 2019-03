Milan ster van de school op werelddownsyndroomdag Frank Eeckhout

23 maart 2019

11u13 0 Herzele In v rije basisschool Borsbeke was Milan de ster van van de dag op werelddownsyndroomdag.

Milan is een kleuter met het syndroom van down die school loopt in de vrije basisschool van Borsbeke. Donderdag, op de werelddownsyndroomdag, werd hij door alle kinderen en leerkrachten van de school ‘op voeten gedragen’. #steunkousen