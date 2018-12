Met Markant op ontdekkingstocht door Gent Frank Eeckhout

02 december 2018

11u29 0 Herzele Markant Herzele trekt op donderdag 15 december naar Gent om er enkele verborgen pareltjes te ontdekken.

Je maakt kennis met de majestueuze woning van de adellijke familie d’Hane Steenhuyse. Kleurrijke salons, kunstig meubilair, weelderig behang en zinnenprikkelende muurschilderingen flitsen je tweehonderd jaar terug in de tijd. Met wat geluk loop je zelfs een dienstmeid of koetsier tegen het lijf. Je kuiert tot slot nog even tot in de schitterende binnentuin, een oase van rust in de hectische Veldstraat.

Na de lunch in ‘De Warempel’ neemt Mia Ackaert je mee in de wondere wereld van de chocolade. Na een korte uiteenzetting over herkomst en samenstelling ga je aan de slag. Je ziet hoe de chocolade-moules gevuld worden en je maakt zelf de onvervalste Belgische truffels en studentenhaver zodat je huiswaarts keert met een zak vol lekkernijen! In Maison 12 staan design, chocolade, workshops en gasten ontvangen centraal.

Inschrijven voor deze uitstap kan tot 9 december bij Chris De Pooter-Debuysscher op het nummer 053/62.38.22 of via mail naar debuysscherc@hotmail.com en kost 50 euro voor leden en hun partner. Niet-leden betalen 60 euro. De lunch is niet inbegrepen.