Met Markant naar Brussel 08 mei 2018

Markant Herzele brengt op donderdag 24 mei een bezoek aan Brussel. Tijdens 'Brussel anders bekeken' nemen de deelnemers een kijkje bij Delvaux waar erfgoed avant-garde ontmoet. Lunchen gebeurt in Le Pain Quotidien op de Zavel. In de namiddag staat nog een ontmoeting met Margritte op het programma. Inschrijven kan tot 20 mei bij Chris De Pooter-Debuysscher op het nummer 053/62.38.22 of via mail naar debuysscherc@hotmail.com en kost 40 euro voor leden en hun partners en 55 euro voor niet-leden. De trip naar Brussel gebeurt met de trein van 9.52 uur in het station van Zottegem, die van 9.59 uur in Herzele of 10.04 uur in Burst. (FEL)