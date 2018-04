Melancholie en meezingplezier met Erik, Roel en Hans 24 april 2018

02u37 0

"The Vintage Club" met Erik Van Neygen, Roel Van Bambost en Hans De Booij houdt op zondag 29 april om 15 uur halt in CC De Steenoven te Herzele voor het laatste concert uit de tour. Twee keer een uur genieten van Nederlandstalige liedjes uit de tijd van toen: het spreekt misschien vooral de senioren aan, maar organisatrice Leen is zelf nog maar halverwege de veertig en heeft de drie heren dit theaterseizoen overal gevolgd. Overal waar Leen kwam, hoorde zij lovende woorden: over hoe blij de mensen zijn dat Erik er toch voor gekozen heeft om de muziek nog een kans te geven en nu zichtbaar aan het genieten is, over hoe krachtig en mooi de stem van ouderdomsdeken Roel nog steeds is en hoe Hans harten verovert door zichzelf te zijn: een beetje gek, maar toch duidelijk ook een groot kunstenaar. Tickets kunnen besteld worden via www.puella.be of op het nummer 09/386.96.36. (FEL)