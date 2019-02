Meer dan 500 streetdansers op wedstrijd in Herzele Frank Eeckhout

19 februari 2019

13u48 6 Herzele Dansschool Move It uit Herzele en dansfederatie Danssport Vlaanderen organiseren op zondag 24 februari de vierde selectiewedstrijd streetdance in De Steenoven. Tijdens die wedstrijd nemen meer dan 500 dansers het tegen elkaar op om een selectie te behalen voor het Vlaams kampioenschap Streetdance van 28 april in Merksem.

Nu zondag kun je in sporthal Steenoven in Herzele gaan kijken naar een streetdancespektakel: 525 dansers uit heel Vlaanderen nemen het dan tegen elkaar op in de vierde en voorlaatste selectiewedstrijd streetdance van het seizoen. Dat doen ze in verschillende categorieën: solo, duo, small team (vier tot zeven dansers) en formatie (vanaf acht dansers). Streetdance is een verzamelnaam voor de urban dansstijlen, zoals popping, house, wacking, breakdance. De deuren gaan open om 9 uur. De wedstrijd zelf start om 10 uur en duurt tot 16.45 uur. De toegang bedraagt 5 euro.