Marters slaan toe onder motorkap 14 juli 2018

De wagen van Darline Van Der Biest uit de Neerwegstraat in Woubrechtegem werd deze week ernstig beschadigd. Een of meerdere marters deden zich te goed aan de bekabeling en isolatie onder de motorkap van haar wagen. "Ik ontdekte dat er iets fout was doordat er stukken van de bescherming onder mijn auto lagen", vertelt de vrouw. Over de dader(s) is ze vrij zeker. "Vorige week kwam er nog eentje op 30 centimeter van me vandaan zitten. Het is een echte plaag." Ongevaarlijk is het geknaag overigens niet. "Omdat de isolatie kon beginnen branden, liet ik alles al herstellen." Om verdere bezoekjes te vermijden, kocht Darline een bakje dat de dieren verjaagt. "Dat kostte me 50 euro." (KMJ)