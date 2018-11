Markant Herzele steekt het licht aan FEL

09 november 2018

11u01 0 Herzele Markant Herzele nodigt op donderdag 15 november Natallia Palyshenkava, lichtadviseur bij Palyna, uit naar de Watterfabriek voor een lezing over de verschillende aspecten van het licht.

Licht is een belangrijk element in jouw interieur. Het is niet alleen praktisch en noodzakelijk bij duisternis, het is ook een bron van sfeer en gezelligheid. Maar weet jij eigenlijk wat het verschil is tussen een koude en warme lichtkleur en welke lichtkleur het beste past in jouw woonkamer? Twijfel je misschien welk type hanglamp je best kiest voor boven jouw eettafel? Of wil je graag weten wat al die codes en informatie op de verpakking van een lamp betekenen? Natallia Palyshenkava schept klaarheid en geeft je in haar praktische lezing allerlei tips en tricks om met behulp van verlichting een gezellige en comfortabele sfeer te creëren in jouw woning.

Inschrijven kan bij Chris De Pooter-Debuysscher op het nummer 053/62.38.22 of via mail naar debuysscherc@hotmail.com en kost 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.