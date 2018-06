Man scheurt met 117km/uur over Provincieweg 28 juni 2018

F. D. (49) uit Lierde stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij met maar liefst 117 km/uur geflitst werd op de Provincieweg in Herzele, waar maar 50 is toegelaten. "Ik was een colonne tractoren aan het inhalen en ben daarbij de snelheid uit het oog verloren", probeerde de man de feiten te verzachten. De politierechter achtte geen geloof aan dat verhaal. "Er zitten duidelijke foto's in het dossier en daar zijn nergens tractoren op te bespeuren. Probeer de volgende keer een beter excuus te bedenken", klonk het geïrriteerd. Hij legde de man een boete van 560 euro en anderhalve maand rijverbod op. (TVR)