Man lokt politie naar woning met valse dreigementen 16 maart 2018

Een 54-jarige man heeft woensdagavond de politie naar zijn woning in de Kouterveldstraat in Herzele gelokt met valse dreigementen. De man werd in de boeien geslaan en afgevoerd.





Omstreeks 22.45 uur belde de vijftiger vanuit zijn wagen naar de politie. Hij uitte daarbij doodsbedreigingen aan de ex-partner van zijn broer. Patrouilles van politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem snelden meteen naar de Kouterveldstraat waar ze de man thuis aantroffen. Zij kregen daarbij assistentie van politiezones Erpe-Mere en Geraardsbergen. Volgens buurtbewoners maanden agenten met getrokken wapen de man aan om zijn woning te verlaten. "Na een tijdje kwam de man naar buiten en werd hij overmeesterd. Het wapen waarmee hij de politiediensten had bedreigd, bleek uiteindelijk geen vuurwapen te zijn. De verdachte werd gedagvaard voor het plegen van een nodeloze oproep, bedreigen van politiemensen en weerspannigheid. Hij moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde op 18 juni", laat persmagistraat Eva Brantegem weten. (FEL)