Man die vrouw beroofde aan geldautomaat gevat

De man die op 29 december een vrouw aan de bankautomaat van een Belfiuskantoor in Herzele 500 euro afhandig maakte, is door de politie geïdenticeerd. Op het moment dat de vrouw het geld in haar portefeuille wou steken, graaide een man de briefjes uit haar handen.





Geen onbekende

De vrouw probeerde de man nog tegen te houden, maar hij kon zich losrukken en met de buit vluchten. Het betreft een 28-jarige man uit Herzele die geen onbekende is voor het gerecht. Hij werd gedagvaard in snelrecht en dient zich op 5 maart voor deze feiten te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. (FEL)