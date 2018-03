Man die ravage aanricht slaat op de vlucht 29 maart 2018

T.D.J. (32) uit Herzele kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.000 euro en anderhalve maand rijverbod opgelegd nadat hij op 11 november vorig jaar, vlakbij zijn woning, een wagen en een elektriciteitspaal aanreed en vluchtmisdrijf pleegde.





"Onbegrijpelijk", richtte de procureur zich tot de man. "De elektriciteitspaal hing over de rijweg, maar toch ben je er te voet vandoor gegaan. Je had waarschijnlijk gedronken. Zo ging je ook niet naar huis, maar kroop je in bed in het huis van je moeder. Zo kon de politie je alvast niet vinden", ging de procureur verder.





De man ontkende dat hij had gedronken en was naar eigen zeggen in shock. (TVR)