Luc De Smet beste kaarter van De Reisduif 12 april 2018

Luc De Smet mag zich een jaar lang de beste kaarter noemen van café De Reisduif in Woubrechtegem. Aan het achtste kaartseizoen namen 12 mannen en één vrouw deel. Miriam Spiliers wist haar 'vrouwtje' te staan in dit mannelijk gezelschap en kaapte de derde plaats weg.





Het nieuwe kaartseizoen start op zondag 15 april om 20 uur. Wie interesse heeft om deel te nemen kan zich inschrijven in het café of zondagavond gewoon langskomen om mee te spelen.





