Gesponsorde inhoud LOKAAL SHOPPEN. Schoenen kopen met een gin-tonic in de hand AANGEBODEN DOOR RUKA SHOE Van de commerciële redactie

14 maart 2019

09u30 0 Herzele Lokaal shoppen is hip, goed voor de lokale economie én biedt ook voor de klant heel wat voordelen zoals de persoonlijke service en de fijne beleving. Dat weten ze bij Ruka Shoe maar al te goed. In het centrum van Herzele baat powerkoppel Rudy en Katrien samen de schoenenwinkel Ruka Shoe uit in de Kerkstraat. Voor veel Herzelenaars is de winkel een gevestigde waarde, maar hun klanten komen ook van buiten Herzele. Hun recept? “Beleving en persoonlijke service zijn onze key words.”

Hoewel bij veel handelaars een vrees heerst voor het online gevaarte van de webwinkels, wint offline winkelen opnieuw aan terrein. “Onze klanten komen niet alleen naar hier om schoenen te kopen. Ook voor de persoonlijke service en onze technische kennis komen mensen langs”, vertelt Rudy van Ruka Shoe. “Wij hebben veel verschillende merken in onze winkel, wij geven kleuradvies én zijn gespecialiseerd in schoenen voor steunzolen. Dat vind je niet overal en zeker niet online. Daarenboven vinden veel mensen het gewoonweg leuk om te gaan winkelen. Het is een beleving. En daar spelen wij op in”, vertelt Rudy.

Schoenen kopen met gin-tonic in de hand

Al bijna twintig jaar voorziet Ruka Shoe mensen uit Herzele én omstreken van jeugd-, dames- en herenschoenen en bij uitbreiding lederwaren en pantoffels. Schoenen zijn de grote passie van Rudy, “Het heeft er altijd al ingezeten, de link met schoenen. Ik ben de vierde generatie schoenenverkopers in onze familie.” Dat het winkellandschap de voorbije jaren is veranderd, weet Rudy dus als geen ander. Maar hij ziet er het positieve van in.

“Meer dan ooit staat beleving centraal bij het winkelen en dat is net waar Ruka Shoe sterk in is. Elk jaar organiseren wij opendeurdagen in onze winkel. En nee, daarmee bedoelen we geen saaie opendeurdagen. Ons evenement, ‘Gin & Shoes’ is gekend in de streek. Wij voorzien een heuse bar in de winkel waarin we gin-tonic en mocktails aanbieden aan onze klanten. Een dj voorziet de winkel van een leuke beat. Met dit evenement kondigen wij de start van het seizoen aan en tonen wij met trots de lente- en zomercollecties van 2019. Zoiets kan een online shop-beleving nooit aanbieden. Bovendien genieten bezoekers tijdens dit weekend van tien procent korting op onze hele collectie.”

Wie benieuwd is naar het evenement ‘Gin & Shoes’ van Ruka Shoe is welkom op 16 en 17 maart in de Kerkstraat 15 in Herzele. De gewone opendeurdagen duren van 15 tot 24 maart, waarbij je op elke aankoop tien procent korting krijgt. Meer informatie over Ruka Shoe vind je op hun website www.rukashoe.be.