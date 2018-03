Literaire vrouwendag in 't Uilekot 06 maart 2018

't Uilekot in Herzele zet op donderdag 8 maart de Internationale Vrouwendag in het zonnetje door twee vrouwelijke auteurs uit te nodigen naar 't Uilekot. Op deze literaire avond legt Jennifer Vrielinck de debutanten Hannah Roels en Hilde Van Malderen een aantal vragen voor. "We serveren zinnenprikkelende hapjes en je kan bij de auteurs een gesigneerd boek aankopen", klinkt het. Creatieve duizendpoot Jennifer Vrielinck modereert het gesprek tussen beide debutanten. Na studies aan de universiteit van Gent, Bergen (Noorwegen) en Tokyo (Japan) reisde en werkte zij als redacteur/journalist/copywriter en trok ze de wereld rond. Deze literaire avond start om 20 uur en de toegang bedraagt 5 euro. (FEL)