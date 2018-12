Literair Winterpunt met 4 auteurs Frank Eeckhout

14 december 2018

06u31 0 Herzele Om de winter hartverwarmend van start te gaan heeft ‘t Uilekot op zaterdag 22/12 vier auteurs te gast: debutante Eva De Groote met haar boek ‘Na de regen’, Johan de Boose met zijn boek ‘Vloekhout’, Lara Taveirne met haar boek ‘Kerkhofblommenstraat’ en Herzelenaar Peter Terrin met zijn boek ‘Patricia’.

“We schotelen de auteurs een aantal vragen voor, draaien de songs die volgens hen het beste bij hun boek passen, serveren de aanwezigen literaire hapjes én de auteurs lezen een fragment voor uit hun boek", laat Sarah Hutse weten. Winterpunt is de kortste dag van het jaar. De tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang is dan het kortst en tegelijkertijd luidt deze gebeurtenis het begin van de astronomische winter in.

Literair Winterpunt start om 20 euro. De toegang bedraagt 7 euro voor leden van ‘t Uilekot en kleine inkomens en 9 euro voor niet-leden.