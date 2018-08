Lijst Roodgroen doet het met de helft nieuwkomers Redactie

21 augustus 2018

16u10 0 Herzele De nieuwe Herzeelse partij Roodgroen trekt op 14 oktober met een gevarieerde en vooral nieuwe lijst naar de kiezer.

De jongste kandidaat is 18 jaar, de oudste 79 jaar. De lijst telt dertien vrouwen en twaalf mannen. In de top tien vinden we maar liefst zes nieuwkomers terug. In totaal zetten elf kandidaten hun eerste stappen in de politiek bij Roodgroen. Lijsttrekker en -duwer zijn respectievelijk Jo De Loor en Noël De Smet.

De volledige lijst:

1. JO DE LOOR (Steenhuize)

Interne auditor Universiteit Gent

Huidig mandaat: gemeenteraadslid

Schepen 2006-2012

Voor de derde keer kandidaat

2. HIELDE DE BRUYCKER (Sint-Lievens-Esse)

tot vorig jaar diensthoofd sociale zaken bij het gemeentebestuur

Voor de tweede keer kandidaat; was in 2012 rechtstreeks verkozen

3. DIRK VAN MELKEBEKE (Ressegem)

gewezen kabinetschef en topambtenaar Vlaamse overheid

huidig mandaat: ocmw raadslid

Voor de vijfde keer kandidaat

4. WIM VAN OVERWAELE (Hillegem)

service technieker

Wim is sinds zijn jeugd actief in de Herzeelse voetbalploegen (St Lucia Hillegem, Trainersvrienden Herzele, VC Ressegem) en blijft de lokale ploegen nog steeds volgen.

5. EVERT DE SPIEGELEER (Hillegem)

net 1ste bachelor jaar industrieel ingenieur afgerond. Is met zijn 18 jaar de jongste kandidaat op onze lijst.

6. BENOIT COPPENS (Sint-Lievens-Esse)

informaticus

Benoit is voorzitter van de harmonie Kunst en Broedermin van Sint-Lievens-Esse, zit in het jeugdcomité van volleybalclub Griffoenen Steenhuize en is losse medewerker van de Gezinsbond Sint-Lievens-Esse.

7. PIETER JAN VIDTS (Ressegem)

Pieter Jan is met zijn 20 jaar de tweede jongste kandidaat op onze lijst

student verpleegkunde

vrijwilliger-ambulancier bij de brandweer van Herzele.

8. BETSY MOREELS (Woubrechtegem)

KOM OP TEGEN KANKER steunt zij als genezen kankerpatiënte voluit met verschillende acties.

9. MARTINE DIERICKX (Woubrechtegem)

Thuisverpleegkundige Bond Moyson

Voor de tweede keer kandidaat; was ook kandidaat in 2006

10. LAURIEN SONCK (Borsbeke)

medewerker in een Carrefour

17 jaar lid van Chiro Steenhuize waarvan 7 jaar leiding (tot op heden). Momenteel nog lid van het Chiro Gewest Zottegem. Ze houdt van toneelspelen in het toneelgezelschap NOT en van zingen. Woonde tot vorig jaar in Steenhuize bij haar ouders.

Laurien is met haar 25 lentes de jongste vrouwelijke kandidate.

11. JOHAN MEULEMAN (Herzele)

ambtenaar sinds 2 maanden op pensioen

gewezen vakbondsafgevaardigde

Voor de tweede keer kandidaat.

12. JOZEF VANDENBULCKE (Herzele)

Gepensioneerd arbeider

Gewezen vakbondsafgevaardigde

Voor de tweede keer kandidaat

13. CHRISTEL MACHTELINKCX (Ressegem)

postbode en chauffeur bij BPost

voor de derde keer kandidaat, in 2006 in Zottegem en nadien in Herzele

14. ANZOLA HERMIE (Hillegem)

huisvrouw

gewezen interieurverzorgster in het gemeentelijk onderwijs

15. ROSITTA DE GROOTE (Hillegem)

bediende bij de NMBS

actief lid van fietsclub De Trappende Lekkers uit Hillegem en wielerclub Jong en Moedig uit Herzele.

16. ELZA VAN DE WIELE – VAN MELCKEBEKE (Hillegem)

gepensioneerd metaalarbeidster

gewezen vakbondsafgevaardigde

Voor de tweede keer kandidaat. Elza is de weduwe van gewezen schepen Etienne Van Melckebeke

17. VERA DE JONGHE (Sint-Lievens-Esse)

begeleidster kinderopvang De Buiteling in Herzele

vakbondsafgevaardigde

Voor de tweede keer kandidaat

18. LINDA D’HOKER (Sint-Lievens-Esse)

gepensioneerd.

Linda heeft 15 jaar lang de sporthal De Almarik (volleybal) in Steenhuize uitgebaat.

19. JOHAN NICA (Wijnhuize)

Sinds vorig jaar gepensioneerde leerkracht De Horizon Aalst.

Voor de derde keer kandidaat; laatste keer in 2006

20. ASTRID DE VUYST (Herzele)

Sinds vorig jaar gepensioneerde begeleidster De Buiteling in Herzele

Voor de tweede keer kandidaat

21. JACQUELINE VERSTEELS (Sint-Lievens-Esse)

Gepensioneerde textielarbeidster

Voor de vierde keer kandidaat

22. JOHAN VEREECKEN (Ressegem)

Sinds vorig jaar gepensioneerd medewerker van het gemeentebestuur.

Gewezen vakbondsafgevaardigde

23. BART DEMYTTENAERE (Herzele)

Gynaecoloog

Medisch expert studiedienst socialistische mutualiteiten

24. KRISTA DE SPIEGELEER (Borsbeke)

Verantwoordelijke lokale marketing bij een telecombedrijf.

Voor de tweede keer kandidaat

25. NOEL DE SMET (Herzele)

gepensioneerd lector Hogeschool Gent.

Huidig mandaat: gemeenteraadslid

Schepen 1994-2012

Voor de zesde keer kandidaat

