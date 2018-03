Lieven Killemaes stelt boek 'De Kopman' voor 30 maart 2018

Lieven Killemaes stelt vanavond om 18 uur zijn boek 'De Kopman' voor in De Wattenfabriek.

Killemaes nam vorig jaar deel aan de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Daar is het echter niet bij gebleven. Hij schreef een boek over hoe hij de Ronde beleefd heeft en over de vijf maanden ervoor. "Samen met enkele vrienden had ik enige fietservaring, maar zeker niks om over naar huis te schrijven", vertelt de auteur. "Ik werd door hen uitgedaagd om deel te nemen aan de Ronde en ze bombardeerden me meteen tot kopman, de man die uit de wind wordt gezet en die eten en drinken krijgt aangereikt. Daarvoor kon ik een beroep doen op vier knechten: Steven Spartacus, Benny den Brommer, Gian McKaartNie en Lieven de Meesterknecht. Al die ervaringen heb ik neergeschreven." Eigenlijk is 'De Kopman' een boek voor iedereen die ervan droomt om ooit zelf de Ronde te rijden, maar dat om uiteenlopende redenen nooit zal doen. "Soms overstijgt de werkelijkheid de fictie, maar ik kan de lezers met de hand op het hart beloven dat alles in het boek waargebeurd is", geeft Killemaes nog mee. Het boek kost 20 euro. (FEL)