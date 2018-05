Lichtgewond 22 mei 2018

Op de Deinsesteenweg in het West-Vlaamse Aarsele is een automobilist uit Herzele zaterdagvoormiddag achteraan op een vrachtwagen geknald. Trucker V.D.T uit Tielt stond stil om in te draaien, maar S.G. had dit niet gemerkt en knalde op de vrachtwagen. De wagen schoof deels onder de vrachtwagen, maar de man liep slechts lichte verwondingen op. (LSI)