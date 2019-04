Lezing over wolf en lynx in Wit-Rusland Frank Eeckhout

18 april 2019

08u57 0 Herzele Natuurpunt Herzele organiseert op vrijdag 26 april om 20 uur in de Wattenfabriek een lezing over wolven en lynxen.

Jan Gouwy neemt de aanwezigen mee naar het Nalibokiwoud in Wit Rusland, een lap natuur van 2750 km². “Wild Naliboki is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor onderzoek naar grote roofdieren in dit gebied. Samen met professor Vadim Sidorovich werd een concept bedacht om natuurreizen naar het Nalibokiwoud te combineren met onderzoek naar lynx en wolf. Onderzoekers van Wild Naliboki voeren ter plaatse onbezoldigd veldwerk uit terwijl deelnemers genieten van een intensieve natuurreis door een ruig en uitgestrekt bos- en moerasgebied", zegt Ward De Groote.

Zowel de reizen als het onderzoek komen tijdens de presentatie aan bod, met bijzondere aandacht voor nieuwe bevindingen rond de ecologie van de lynx en interacties tussen lynx en wolf.