Lezing over orgaantransplantatie 21 maart 2018

02u47 0

Neos Herzele nodigt op donderdag 22 maart Marc Van der Vennet uit voor een lezing over orgaantransplantatie. Van der Vennet is sinds 1989 transplantatiecoördinator in het UZ Gent en komt vertellen over zowel de geschiedenis en het belang van donatie en transplantatie als over hoe alles praktisch is georganiseerd. Deze lezing vindt plaats in De Wattenfabriek en start om 14.30 uur. Leden van Neos betalen 8 euro, voor niet-leden bedraagt de toegang 12 euro. Een tas geurige koffie is inbegrepen en na de lezing is er ruimte voor een gezellige babbel. (FEL)