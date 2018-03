Lezing over Graaf van Egmont 13 maart 2018

Heemkundige kring De Hellebaard houdt op zaterdag 24 maart een lezing over Graaf van Egmont. De Zottegemse historicus Olivier van Rode schets de levensloop van de graaf en zijn relatie tot Zottegem. "Wat maakte dat een succesrijk edelman zo'n aanvaring had met zijn vorst, dat hij er het hoofd bij moest verliezen? Die vraag vormt de rode draad. Daarna wordt de band van Lamoraal van Egmont met Zottegem belicht", klinkt het. De lezing vindt plaats in de Wattenfabriek en start om 20 uur. De toegang bedraagt 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. (FEL)