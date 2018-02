Lerares Atheneum Herzele hard aangepakt door Franse politie 20 februari 2018

02u53 0 Herzele Een lerares van Atheneum Herzele is vrijdagavond zwaar aangepakt door de Franse politie nadat ze een vrouw had aangereden die plots de autosnelweg overstak. Het slachtoffer, een jonge Romavrouw die in een kamp naast de snelweg woont, was op slag dood.

M.M. was samen met enkele collega-leerkrachten en haar kinderen op verkenning voor een schoolreis in Parijs, volgende maand. In het Noorden van Frankrijk, op de A22 ter hoogte van Wasquehal, zag ze pots een vrouw opduiken in de koplampen van haar wagen. "Ik reed op het middenvak aan de toegelaten snelheid. De vrouw dook plots op uit het niets. Ze vloog tegen de voorruit en werd over de wagen gekatapulteerd", getuigde M. Het slachtoffer werd nadien ook nog door verschillende andere wagens aangereden.





Toch werd M. 's avonds door het gerecht aangehouden wegens onvrijwillige slagen en verwondingen, met de dood tot gevolg. Haar twee collega's en haar kinderen mochten na het ongeval naar België terugkeren. M.M. werd zaterdag nog een hele dag ondervraagd. Ze moest ook een alcoholtest en drugstest afleggen. Die waren allebei negatief. "Ik werd gedurende 24 uur serieus op de rooster gelegd. Het was zelfs zo erg dat mijn Franse advocaat vroeg om wat milder te zijn. Want bljikbaar is de Franse politie op die plaats vertrouwd met het fenomeen van overstekende Roma. Vlak naast de snelweg ligt immers al jaren een kamp voor Roma-zigeuners." M.M werd zaterdag omstreeks 19 uur terug vrijgelaten. Of het tot een proces komt, zal later moeten blijken. (FEL)