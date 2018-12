Leerlingen verwelkomen Sint in VBS Sint-Katrien Frank Eeckhout

06 december 2018

15u40 0 Herzele Sinterklaas bracht met zijn zwarte piet een bezoek aan Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize.

Omstreeks 8.50 uur vormden de leerlingen een erehaag om de Sint en zijn piet welkom te heten. Elke klas bracht vervolgens een bezoek aan de Sint in de turnzaal. Er werd gedanst, gezongen en toneel gespeeld. De Sint was zeer tevreden want er bleken dit jaar geen stoute kinderen in VBS Sint-Katrien te zijn. De leerlingen werden dan ook verwend met snoepgoed en een mooi klascadeau.