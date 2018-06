Leerlingen VBSH slagen in voetgangersexamen 29 juni 2018

02u57 0

Het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Herzele nam deel aan het Grote Voetgangersexamen. Hiermee werd er getest of de vierdeklassers wel klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Een proces dat je niet in één dag leert.





De leerlingen legden onder toezicht van de begeleiders het examen af en werden getest op de vijf vaardigheden. Er waren best wel veel zenuwen, maar na afloop kon iedereen pronken met hun Voetgangersbrevet Goud.











(FEL)