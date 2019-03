Leerlingen VBSH in pyjama naar school als steun voor Bednet Frank Eeckhout

15 maart 2019

15u49 0 Herzele De leerlingen van Vrije Basisschool Herzele trokken vrijdag in pyjama naar school. Daarmee steunden ze Bednet, een organisatie die zich inzet voor langdurige zieke leerlingen.

Op Nationale Pyjamadag steunen steunen heel wat scholen Bednet. In plaats van een gewone trui, hemd , kleedje, rok of broek trekken de leerlingen dan een warme pyjama aan. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking. Via een camera, die het kind van thuis kan besturen, kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten