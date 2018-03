Leerlingen maken mocktails op mobiliteitsdag 06 maart 2018

De Herzeelse vijfde- en zesdejaars hebben op een mobiliteitsdag kennis gemaakt met de gevaren in het verkeer. 'Binnenkort zitten deze jongeren zelf aan het stuur van een auto of zijn ze nu al actief in het verkeer op hun brommer. Daarom willen we hen sensibiliseren over verkeersregels, drinken achter stuur of drugsgebruik", vertelt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld). "In de voormiddag kregen ze de theatermonoloog 'FLITS' te zien over jongeren en (weekend)ongevallen. In de namiddag waren er vier workshops, georganiseerd door het AZ Sint-Elisabeth Zottegem, de lokale politie, Pisad en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde", zegt Rogiers.





De leerlingen maakten mocktails, die geschonken werden op de afsluitende receptie. (FEL)