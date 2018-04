Leerlingen maken levensboek over rusthuisbewoners 27 april 2018

02u38 0

De leerlingen van het zevende jaar bejaardenzorg van het Atheneum Herzele maakten voor hun Geïntegreerde Proef een levensboek voor enkele bewoners van het WZC Ter Leen. Het levensboek vertelt in woord en beeld het levensverhaal van de bewoner en is een hulpmiddel in de omgang met de bewoner/ familielid, die in het verleden leeft. Vergezeld van een hapje en een drankje werden de boeken aan de bejaarden en hun familie overhandigd.





(FEL)