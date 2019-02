Leerlingen betogen voor het klimaat op Dikketruiendag Frank Eeckhout

13 februari 2019

08u45 0 Herzele In VBS Sint-Katrien uit Steenhuize-Wijnhuize stond alles in het teken van het klimaat naar aanleiding van Dikketruiendag.

Alle leerlingen kwamen ‘s ochtends goed ingeduffeld naar school en warmden zich op door te dansen op de speelplaats. De oproep om deel te nemen aan de actie ‘blauw van de kou’ kreeg heel wat gehoor, want het gros van de leerlingen was van top tot teen in het blauw uitgedost. Na de middag werd het maandpunt ‘duurzaamheid’ uit het jaarthema ‘Stap je mee’ door het derde leerjaar op een originele manier voorgesteld. De klas had duidelijk zijn mosterd gehaald bij de klimaatbetogingen van de afgelopen weken. Als afsluiter werd de klimaat top-10 gezongen. Een lied met tien maatregelen die ons klimaat ten goede komen.