Leerlingen bereiden uitstap naar Parijs voor in workshops 27 maart 2018

De leerlingen van het derde en vierde jaar van Atheneum Herzele en de KAZ-klas hebben hun driedaagse uitstap naar Parijs voorbereid in enkele workshops. In die workshops konden ze de Franse cultuur opsnuiven. Zo werden de leerlingen ondergedompeld in de Franse filmcultuur. Hun creativiteit werd aangewakkerd tijdens de workshop 'ontwerp een logo voor onze meerdaagse trip'. In de workshop techniek gingen ze aan de slag met hamer, nagel en draad om de Eiffeltoren te ontwerpen. Tijdens een interactieve quiz ontdekten ze heel wat Parijse weetjes en uiteraard kon een spelletje jeu de boules niet ontbreken om de Franse sfeer helemaal compleet te maken. Morgenochtend stappen de leerlingen op de bus. (FEL)