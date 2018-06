Leefboerderij De Kanteling in de prijzen 29 juni 2018

02u26 0 Herzele Leefboerderij De Kanteling uit Woubrechtegem ontvangt 5.000 euro voor een Samentuin, waarin buurtbewoners en mensen van de Leefboerderij samen tuinieren en al doende kunnen tonen waar zij goed in zijn.

Leerlingen ontdekken in de Samentuin ook hoe je zonder sproeistoffen toch een goede oogst kan behalen. "Geëngageerde buren bedenken originele manieren om te zorgen voor meer contact tussen diverse groepen van bewoners, en zo de kwaliteit van het leven in een dorp te verbeteren. Ik wil die initiatieven voluit stimuleren, want het is veel leuker wonen in een buurt waar mensen elkaar nog kennen", laat Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw weten.





"Buurten op den Buiten" erkent de kracht van kleinschalige lokale initiatieven voor de sociale cohesie en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug via een jaarlijkse oproep. (FEL)