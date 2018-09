LEEF! en Groen opnieuw samen naar de kiezer Frank Eeckhout

03 september 2018

In Herzele trekken LEEF! en Groen opnieuw samen naar de kiezer. "Wij komen op onder de slogan 'Herzele is van iedereen' en willen Herzele ecologischer en socialer maken", zegt lijsttrekker Filip De Bodt.

LEEF! is sinds 1994 vertegenwoordigd in de gemeenteraad sinds en zorgt ervoor dat de inwoners informatie krijgen over wat er in het gemeentehuis gebeurt. De partij komt nu op onder de naam LEEF!-Groen. "Met onze lijstnaam willen we alle verwarring vermijding", sneert De Bodt naar de socialistische lijst roodgroen.

Na jaren liberaal bewind wordt het voor LEEF!-Groen tijd dat alle inwoners van Herzele opnieuw bij het beleid betrokken worden. "Wij staan aan de kant van mensen die zich organiseren in groepen en kwamen de laatste jaren op voor verkeersveiligheid, goedkopere en waardige zorg voor iedereen, herwaardering van onze dorpscentra, bescherming van de open ruimte, sociale economie en ons gemeentepersoneel. Wij moesten ons verzetten tegen de afbouw van de Herzeelse dienstverlening, privatisering, het afschaffen van subsidies voor de Herzeelse vereningen en de vermindering van het personeelsbestand", zegt De Bodt.

De oppositiepartij steekt ook enkele pluimen op haar hoed. "Dankzij onze tussenkomst kwam er een subsidie voor podiumoptredens, werd het station van Herzele aangekocht, werd het centrum van Ressegem gevrijwaard en is er een tussenkomst voor inwoners die zelf opdraaien voor de scheiding van afvalwater en regenwater. We houden een oog in het zeil waar het moet en steunen positieve initiatieven van andere partijen als het kan."